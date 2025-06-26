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15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı

15 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheli yakalandı, 51'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 08:42, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 08:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheli yakalandı, 51'i tutuklandı.

Operasyonun detayları

Cumhuriyet Başsavcılıklar ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlamak, yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirmek, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını, jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz." dedi.

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