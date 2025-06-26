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AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Emeklilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 10:23, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 10:24
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AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İklim Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında gündeme gelen emekli maaşları ve asgari ücret konusunda siyasilerden dikkat çeken açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuşmasında asgari ücretin artırılması ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Günaydın, "30 bin 250 TL olarak yılın ikinci yarısında asgari ücretliler para alsınlar. Haydi gelin, bu teklifin altına imza atın. 14 bin 464 TL'yle geçinmeye çalışan 4 milyon insan var bu memlekette. Gelin, onlara da seyyanen zamlarını yapalım. Kanun teklifini verdik" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise emeklilerin maaşlarıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirtti. Usta, "Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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