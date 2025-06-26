İzmir'de Terör Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de TKP/ML Terör Örgütüne Operasyonİzmir'de TKP/ML terör örgütüne bağlı Partizan/YDG yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte bağlı olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 7 şüpheli yakalandı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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