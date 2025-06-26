Kayseri Otomobil Direğe Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 38 DL 625 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.A., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla direğe çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza Sonrası Yapılanlar

Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.



