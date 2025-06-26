Şanlıurfa'da Bayat Döner Satan İşletmeye Ağır Ceza
Şanlıurfa'da bir lokanta, bayat döner satmaya çalışırken yakalandı ve 42 bin 76 TL para cezası aldı. Gıda güvenliği denetimleri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 11:01, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 11:02
Şanlıurfa'da bir lokantanın, bir gün önceki döneri tekrar tüketime sunmaya çalıştığı tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde gıda kontrol birimi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan bu işletmeye 42 bin 76 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında, bir gün önceden kalmış dönerin yeniden satışa sunulmak istendiği belirlendi. Bu tür uygulamaların halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.
Denetim Süreci ve Sonuçları
- Gıda kontrol birimi ekipleri Eyyübiye ilçesinde denetim yaptı.
- Bir gün önceden kalmış dönerin tekrar tüketime sunulmak istendiği tespit edildi.
- Hijyen kurallarını ihlal eden işletmeye 42 bin 76 lira ceza verildi.