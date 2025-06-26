Şanlıurfa'da Bayat Döner Satan İşletmeye Ağır Ceza

Şanlıurfa'da bir lokantanın, bir gün önceki döneri tekrar tüketime sunmaya çalıştığı tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinde gıda kontrol birimi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymayan bu işletmeye 42 bin 76 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında, bir gün önceden kalmış dönerin yeniden satışa sunulmak istendiği belirlendi. Bu tür uygulamaların halk sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Denetim Süreci ve Sonuçları