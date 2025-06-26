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Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi'ne katılarak, İsrail-İran çatışmasının Türkiye'ye yansıması üzerine değerlendirmede bulundu. Bolat, çatışmanın sona ermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 11:03, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 11:05
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Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi'ndeki konuşmasında İsrail-İran savaşının istenmeyen bir süreç olduğunu, ateşkesin sağlanmasından İran'ın komşusu olarak memnun olduklarını belirtti.

"SAVAŞLAR EKONOMİLERİ ETKİLİYOR"

Ömer Bolat, konuşmasında İran'ın Basra Körfezi'nde çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Petrolün yüzde 25'i buradan geçiyor. Körfezin kıyısındaki ülkeler de petrol üretiyor. Petrol fiyatları ve altın başta olmak üzere emtialarda yüzde 20-25 artış gerçekleşti. Savaşlarda önce insanlar ve sonra da ekonomileri de etkileniyor.

KIŞ AYLARINDA DOĞALGAZ KULLANIMI ARTTI

Enerji ithalatını düşürmüştük. Aralık ve nisan arasında doğalgaz fiyatlarında tüketim arttığı için yüzde 20-25 artış oldu. Petrol fiyatlarındaki düşüş bu artışı absorbe etti. Petrol ve yağlardan 3 milyon dolar tasarrufumuz olmuştu. Aynı rakamla doğalgaz harcaması için de olunca ikisi dengelendi.

İRAN'DAN TURİST GELİYOR

İran'dan geçen yıl 3 milyon 300 bin turist geldi. Bu yıl da 1,5 milyon turist geldi. Ayrıca İran'dan doğalgaz ihracatında bir kesilme olmadı ama savaş ortamı ister istemez bir etkilenme oluyor.

"ATEŞKESTEN MEMNUNUZ"

Dolayısı ile ateşkesten memnunuz. İki ülke de yara aldı bu çatışmalardan. Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyorum.


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