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Martı, Mahkeme Kararıyla E-Ulaşım Lisansı Aldı

İstanbul'da mikromobilite alanında faaliyet gösteren Martı, iki yıl süren hukuk mücadelesinin ardından e-ulaşım lisansını almaya hak kazandı. İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi, Martı'nın başvurusunu haklı bularak şirkete e-ulaşım lisansı verilmesine hükmetti. Karar, İstanbul'da alternatif ulaşım sistemleri açısından emsal niteliği taşıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 11:30, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 11:33
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Martı, Mahkeme Kararıyla E-Ulaşım Lisansı Aldı

Şirketin uzun süredir beklediği lisans kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yürütülen hukuki süreçle şekillendi. Martı'nın başvurusu üzerine başlayan dava süreci, İBB'nin e-ulaşım lisansı vermeyi reddetmesiyle yargıya taşınmıştı. Mahkeme ise İBB'nin uygulamasını haksız buldu.

Üst mahkemeye taşınan karar da Martı lehine sonuçlandı. İBB'nin yaptığı itiraz başvurusu reddedildi ve böylece Martı, yüksek yargıdan da onay alarak e-ulaşım hizmetlerini resmi olarak sürdürebilecek hale geldi.

Martı cephesinden yapılan açıklamada, kararın sadece şirket için değil, kent içi ulaşımda çevreci, sürdürülebilir ve ekonomik alternatiflerin geliştirilmesi açısından da önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Kararla birlikte, elektrikli scooter gibi bireysel ulaşım araçlarının yasal zemini güçlenirken, İstanbul'da özel girişimlerin şehir ulaşımına entegrasyonu açısından önemli bir dönüm noktası yaşandı.

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