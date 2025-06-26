YÖK'ten Kritik Karar: Sosyologlar Teknik Bilimler Lisansiyeri Sayılmadı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36/A-4 maddesi uyarınca, teknik hizmetler sınıfında görev yapan ve teknik bilimler lisansiyeri kabul edilen personele 1 derece verilebiliyor. Ancak bu derece artışı her lisans mezunu için geçerli değil. Bu kapsamda hangi unvanların teknik bilimler lisansiyeri sayılacağına dair tereddütler üzerine YÖK'ten görüş istendi.

Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Pataloğu Teknik Bilimler Lisansiyeri Sayıldı

YÖK, teknik hizmetler sınıfında yer alan "kütüphaneci, arşivci ve kitap pataloğu" unvanlarının teknik bilimler lisansiyeri kabul edilebileceğini belirtti. Bu doğrultuda söz konusu personel, görev yaptıkları kadrolarda teknik hizmetler sınıfında değerlendirilmeye ve ayrıca 1 derece almaya hak kazanabilecek.

Sosyolog ve Folklor Araştırmacısı Teknik Bilimler Lisansiyeri Değil

Ancak aynı değerlendirme, "sosyolog" ve "folklor araştırmacısı" unvanları için farklı yönde oldu. YÖK, bu iki unvanın teknik bilimler lisansiyeri olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi.

Bu karar doğrultusunda, sosyolog ve folklor araştırmacısı kadrosunda görev yapan kamu personeli, teknik bilimler lisansiyeri sayılmadıkları için ilave 1 derece hakkından yararlanamayacak.

Uygulamada Ne Değişecek?

YÖK'ün bu görüşüyle birlikte, kamu kurumlarında kadro unvanına göre derece uygulamalarında netlik sağlanmış oldu. Özellikle personel özlük hakları ve terfi sürecinde doğrudan etkili olan bu karar, unvan bazında değerlendirme yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

işte YÖK'ün görüş yazısı