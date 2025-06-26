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Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez

Kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' kararı çıkarda partinin başına yeniden geçeceği iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, kayyuma teslim edilemez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz" ifadelerini kullanmış ve "Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok." demişti. Özgür Özel bugün cevap verdi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun seçimsiz gelerek partinin başına geçemeceğini söyledi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 12:02, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:32
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Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez

Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Haziran'da görülecek dava sonrasında kayyım meselesine TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e önemli açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti:

"Mağdur sıfatıyla, 'Ben kararı tanımıyorum' desem bile hukuki olarak bir karşılığı yok. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar anlamıyorum. Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam, bu kez bana, '13 yıl partiyi yönettin, böyle bir şeye izin verdin' diye tepki gösterirler.Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar çıktıktan sonra durumu Özgür Bey ile değerlendiririz. Eğer isterse ben davet ederim, oturur konuşuruz. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP, vesayeti kabul etmez. Özgür Bey'e görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor."

Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok

CHP lideri Özgür Özel ise bu açıklamalar için Cumhuriyet yazarı Işık Kansu ve Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'e değerlendirmelerde bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultayı ile ilgili yargı üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin olarak konuştu. 30 Haziran'daki davadan çıkacak olası butlan kararında "Partiyi kayyuma bırakmam" diyerek görevi kabul edeceği mesajını veren önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajlar verdi. Yineledikleri kurultayda delegenin iradesini tazelediğine işaret eden Özel, "Bunu bir kenara bırakmam mümkün değil. Butlandan sonra görev kabul etmek tarihsel bir hata olur" dedi.

"Siyasi Partiler Kanunu'nda kayyum değil, Çağrı Heyeti var. Onda da '40 gün içinde seçim yapılır' yazıyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nun "kayyım" ifadesine atıfta bulunan Özel, "Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP'yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez" diye konuştu. "Parti birinci partiyken, partinin başına seçimsiz gelip, milletvekillerini ihraç edip, 2 yıl partiyi yönetmek falan... Çağrı heyeti olsun, demokratik bir yarışın önü açılsın, delege bütün iradesini Türkiye'nin gözü önünde tazelesin. Çok daha doğru bu" diyen Özel, "Ben bana emanet edilen İBB'yi de İBB Başkanlığı'nı da bırakmadım. CHP'de de emaneti yere bırakmam" ifadelerini kullandı.

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