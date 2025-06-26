Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 projesine dönüş ile ilgili muhataplarıyla görüştüklerini belirterek, "Sayın Trump ile yaptığımız görüşmelerde konuyu ele aldık, teknik düzeyde görüşmelere başlandı. İnşallah ilerleme sağlayacağız." dedi. Hollanda dönüşü uçakta gazetecilerle söyleşi yapan Erdoğan, Avrupa Atlantik güvenliğinin krizler, çatışmalar ve savaşlarla sınandığı bir dönemde Lahey Zirvesi'ni gerçekleştirdiklerini ifade etti. Müttefiklerin savunma harcamalarını artırmalarının en öncelikli gündem olduğunu vurguladı.

Savunma harcamalarının, 10 yıllık sürede gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5'i düzeyine çıkarılmasında mutabık kalındığını belirten Erdoğan, "Esasen yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerden biriyiz. Bunun için müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılması çok önemli. Keza, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin, milli savunma ve güvenlik girişimlerine katılımının garanti altına alınması gerekmektedir." dedi.

Lahey Zirvesi ve Gündem Maddeleri

Müttefiklerin Ukrayna'ya destekleri ve savaşın akıbetinin de zirvede en fazla konuşulan bir diğer konu olduğunu söyleyen Erdoğan, "24 Haziran günü Hollanda Kralı'nın ev sahipliğindeki akşam yemeğine Ukrayna Devlet Başkanı, kıymetli dostum Volodimir Zelenski de katıldı. Türkiye olarak, bu acımasız savaşın adil ve kalıcı barışla sonlandırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde görüşmelerin üçüncü turuna ev sahipliği yapmak üzere taraflarla diyalog halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Bölgesel Gelişmeler

Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma bir kez daha dikkat çektiğini vurgulayan Erdoğan, "Gazze'de Filistin halkına yönelik soykırıma bir kez daha dikkat çektim. İsrail'in güvenliğinin ancak komşularının istikrar ve refahından geçtiğinin altını çizdim. İran-İsrail arasındaki çatışmaları da etraflıca görüşme fırsatımız oldu. Ateşkesin kalıcı olması bu aşamada çok ama çok önemli." diye konuştu.

Zirvede Yapılan Görüşmeler

ABD Başkanı Donald Trump

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Hollanda Başbakanı Dick Schoof

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Görüşmelerde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail-İran gerilimi, Gazze'deki insani kriz ve Suriye'deki son durum gibi başlıklar ele alındı. Türkiye'nin bu konulardaki görüş ve önerileri muhataplara birinci ağızdan iletildi.

NATO Zirvesi ve Türkiye'nin Ev Sahipliği

Zirvenin Türkiye için bir başka önemli yönünün de gelecek sene zirveye ev sahipliği yapma önerilerinin kabul edilmesi olduğunu aktaran Erdoğan, 2026 yılında NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını ve müttefikleri Türkiye'de ağırlayacaklarını söyledi.

Soru-Cevap Bölümü

Trump ile Görüşme ve İkili İlişkiler

"Dostum Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." Sayın Trump ile ikili ilişkilerden NATO ortaklığına, bölgesel ve küresel meselelere kadar pek çok başlık ele alındı. ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi vurgulandı.

Gazze'deki İnsani Kriz ve Türkiye'nin Rolü

İsrail-İran arasındaki ateşkesteki gayretlere atıfta bulunularak, Gazze ve Rusya-Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması konusunda da aynı gayretin beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin bu konuda tarihi ve vicdani sorumluluğu olduğu belirtildi.

FETÖ ile Mücadele

"Türkiye bu beladan önünde sonunda tamamen kurtulacaktır." 15 Temmuz'dan bu yana devletin tüm kurumlarında FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Kolluk ve istihbarat birimleri titiz bir çalışma yürütüyor.

Füze Kabiliyetleri ve Savunma Sanayii

Hava savunma sistemlerinin sadece S-400 ile sınırlı olmadığı, çok katmanlı bir sistemler bütünü oluşturmanın şart olduğu belirtildi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİPER, KORKUT, HİSAR, SUNGUR gibi sistemlerin önemi vurgulandı.

F-35 Projesi ve Teknik Görüşmeler

"(F-35) Teknik düzeyde görüşmelere başlandı". Türkiye'nin F-35 projesinden vazgeçmediği, projeye dönüş ile ilgili niyetin muhataplarla görüşüldüğü belirtildi. Programdan haksız yere dışarıda bırakıldığı vurgulandı.

Enerji Politikaları ve Bağımsızlık Hedefi

Türkiye'nin enerji kaynaklarını artırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü, Gabar'daki petrolden Karadeniz'deki doğal gaza kadar birçok noktada üretim yapıldığı belirtildi. Nihai hedefin Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide ihracatçı bir ülke haline getirmek olduğu ifade edildi.

Bölgesel Barış Çabaları ve Diplomasi

Rusya-Ukrayna savaşı konusunda "Bu savaş bitmeli" denilerek, adil ve kalıcı barışın bölgede inşa edilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin diplomasiye öncelik verdiği belirtildi.

Suriye Politikası ve Toprak Bütünlüğü

Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda özellikle Suriye Demokratik Güçleri'ne dair hassasiyetlerin Amerikan tarafına her düzeyde net şekilde iletildiği belirtildi. Suriye'nin yeniden bir ve bütün hale gelmesi için yeni yönetimi destekledikleri ifade edildi.

Terörsüz Türkiye Süreci ve İç Cephe Güçlendirme

Cumhur İttifakı olarak "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik çalışmaların dış etkilerden uzakta tutulmaya çalışıldığı belirtildi. Meclis'te büyük bir anlayış birliği oluştuğu ve sürece destek üst seviyede olduğu vurgulandı.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Mevcut Anayasa'nın olağanüstü bir dönemde ve darbe sonrası şartlarda kaleme alındığı hatırlatılarak, yeni anayasa talebinin milletin siyaset kurumundan aldığı bir söze dayandığı belirtildi. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni, sivil, özgürlükçü anayasa konusunda samimi olunduğu ifade edildi.

Siyasi Eleştiriler ve CHP'ye Yönelik Değerlendirmeler

CHP'nin temel meselelerle ilgili söyleyecek sözü kalmadığı, partinin "ikbal avcılarının" ihtiraslarına esir edildiği eleştirisi yapıldı. Yönettikleri belediyelerde yolsuzluk, usulsüzlük gibi sorunların yaşandığı iddia edildi."Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez." ifadesiyle siyasi tartışmalara vurgu yapıldı.



