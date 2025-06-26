'Bilim Kafe' etkinlikleri yarın başlıyor

5.5 Aylık Hamile Oya'yı Öldüren Zanlıdan Pişkin Cevap: İyi Yaptım
5.5 Aylık Hamile Oya'yı Öldüren Zanlıdan Pişkin Cevap: İyi Yaptım
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak
Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Erdoğan: Eurofighter'da görüşmeler olumlu
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
Trump: İran füzeleri için önceden uyardı, çok nazikler
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
AK Parti'li Usta'dan Emeklilere Umut Veren Açıklama
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Bakan Kurum Açıkladı: İstanbul'da Kiraları Düşürecek Adım!
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Edirne'de feci kaza: Otomobil ağaca çarptı, 5 kişi öldü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Bilim Kafe' etkinlikleri yarın başlıyor

YÖK 'Bilim İletişimi Ofisi' tarafından koordine edilen ve bilim iletişiminin ilk etkinliği olan "Bilim Kafe" 27-28 Haziran'da 81 ilde düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 13:34, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:25
Yazdır
'Bilim Kafe' etkinlikleri yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de binlerce vatandaşın katılımcı, on binlerce vatandaşın ise canlı yayınlarla izleyici olarak yer alacağı "Bilim Kafe" buluşmaları, bu yönüyle dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

"Bilim Kafe" buluşmaları ve bilim iletişimi ile üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması ile bilim ve toplum arasında köprü kurulması amaçlanıyor.

Toplumun her kesiminden vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için buluşacağı "Bilim Kafe" etkinliği, 81 ilde 150'yi aşkın üniversiteyle yapılacak.

Üniversite kampüslerinin dışında gerçekleşecek "Bilim Kafe" buluşmaları, İstanbul'da Valide Sultan Vapuru'nda, Düzce'de Kuyudüzü Köyünde, Ankara'da Eymir Gölü ve Kuğulupark'ta, Aksaray'da Zinciriye Medresesinde, Ağrı'da İshak Paşa Sarayında, Adıyaman'da Tarihi Tuz Hanında, Elazığ'da Harput Kalesi'nde, Kayseri'de Hunat Hatun Külliyesi'nde, Ordu'da fındık bahçesinde, Antalya'da çay bahçesinde, Adana'da cezaevinde, Erzincan'da Çırahane'de, Gaziantep'te Zeugma Müzesi'nde, Iğdır'da Tuz Mağarasında, Muş'ta tarihi Murat Köprüsü gibi yerlerin yanı sıra huzurevlerinde, millet bahçelerinde, tarlalarda, köy kahvelerinde de düzenlenecek.

'Bilim Kafe' etkinlikleri yarın başlıyor

Birçok konu başlığı bulunuyor

"Bilim Kafe" buluşmalarında üniversite hocaları halka açık mekanlarda bilimsel çalışmaları kolay ve anlaşılır şekilde vatandaşlara anlatacak.

Bu kapsamdaki buluşmalarda üniversite hocaları, "Yapay Zekanın Günümüze ve Geleceğe Etkisi", "Menopoz Sonrası", "Eşler Arasında Müzakere Yöntemleri", "Sanal Bağımlılık", "Vapurda İlk Yardım", "Kanser Tedavilerinde Yeni Yollar", "Sessiz Tehdit: Kene", "Evrende Su Arayışı" ve "Doğru Ekmek Yapımı" gibi birçok farklı konu hakkında vatandaşları bilgilendirecek.

Halka açık olacak etkinliklerde, katılımcılara üniversitelerde üretilen ürünlerin yanı sıra çay, kahve ve kurabiye ikramları yapılacak.

'Bilim Kafe' etkinlikleri yarın başlıyor

"Vatandaşlarımızı bu tarihi buluşmaya davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, büyük bilim toplum buluşmasının hem topluma hem üniversitelere hem de öğrencilere önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Özvar, "27-28 Haziran tarihlerinde hocalarımız bilimi kampüsten köy meydanlarına, tarlalara, tarihi köprülere fındık ve çay bahçelerine, trene, vapura, maden ocaklarına taşıyacak. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve büyük buluşmaya katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber