Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. 11 kişiyi toplamda 26 milyon 750 bin TL dolandıran 23 şüpheliye yönelik soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

26,7 Milyonluk Vurgun: 23 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; H.C, G.B, İ.A, Y.Ö, A.D, H.T, G.C, S.M, E.Ö, M.G, F.D, İ.V, M.B, M.N.Ş, İ.C, M.Ç, F.Ş, Y.B, C.A, H.T, G.K, H.Ö ve M.H.G. isimli 23 şüphelinin, 11 vatandaşı toplamda 26.750.000 TL dolandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, mağdurları "polis/savcı operasyonu" yalanıyla kandırdı.

13 Tutuklama, 3 Kişi Hala Firari

Ankara merkezli olarak İstanbul, Şanlıurfa, Elazığ, Sivas, Kahramanmaraş, Düzce, Adana ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklanırken; 4 şüpheliye adli kontrol kararı verildi, cezaevinde bulunan 3 kişi için tutuklama talepleri reddedildi. Ayrıca firari olan 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılıktan İtiraz ve Soruşturma Devam Ediyor

Adli kontrol kararı verilen ve tutuklama talebi reddedilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği bildirildi.



