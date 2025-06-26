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Yeni Anayasa Gelecek Nesiller İçin Yol Haritası Olacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasanın milletin taleplerini karşılayan bir yol haritası olacağını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 13:53, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 13:51
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Yeni Anayasa Gelecek Nesiller İçin Yol Haritası Olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yeni Anayasa, gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritasıdır" dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yapılacak yeni Anayasanın milletin taleplerini karşılayan bir toplumsal sözleşme olacağını belirtti. Anayasanın partiler üstü bir mesele olduğunun altını çizerek, yeni anayasanın gelecek nesilleri güçlü kılacak yeni bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş'un Konuşmasından Öne Çıkanlar

  • "Yeni Anayasayı bir hukuk metni olarak görmek asla doğru değildir."
  • Yepyeni çağın gereklerine uyan, milletin talep ve beklentilerini karşılayan yeni bir toplumsal sözleşmenin ortaya konulması gerektiğini ifade etti.
  • Birliğin ve dirliğin korunmasının, Türkiye'nin daha güçlü şekilde ileriye doğru yürümesini sağlayacağını belirtti.
  • Yeni bir anayasa yapmanın, yeni bir toplumsal sözleşmeyi gerçekleştirmek anlamına geldiğini söyledi.

Anayasa 86 Milyonun Ortak Meselesi

"Anayasa 86 milyonun ortak meselesidir" diyen Kurtulmuş, bu meselenin herhangi bir siyasi partinin ya da şahsiyetin tek başına kendi meselesi olamayacağını vurguladı. Bu konunun partiler üstü ve siyaset üstü bir mesele olduğunu belirterek, yeni ve sivil bir anayasanın Türk milletinin gelecek nesillerini kurtaracak ve onları güçlü kılacak yeni bir sözleşme ve yol haritası olacağını ifade etti.


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