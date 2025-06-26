2025-ALES/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-ALES/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 26 Haziran 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

tarihinde uygulanacak sınavı için adaylar, saat sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav kuralları ve detaylı bilgiler için Temel Kurallar dokümanını inceleyebilirsiniz.



