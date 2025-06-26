Ceza İnfaz Kurumlarında Aile Birliği Mazeretiyle Nakil Şartları

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince kurumlar arası aile birliği mazereti nedeniyle naklen atanma ve yerleştirilme taleplerinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Personelin 30 Haziran-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında taleplerini Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Başvurular yalnızca NAS üzerinden alınacak olup, değerlendirmeler puana göre değil, mazeret durumuna göre yapılacaktır. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personel, eşinin çalıştığı yerdeki veya yakınındaki bir kuruma naklen atanma talebinde bulunabilecektir.

Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Yapılan Naklen Atanma Esasları

11.07.2025 tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 1 (bir) yıllık hizmet süresi doldurulmuş olmalıdır. Sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılır; askerlik, görevden uzaklaştırma ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının 3 (üç) aydan fazlası hesaba katılmaz.

tarihi itibarıyla görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen doldurulmuş olmalıdır. Sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılır; askerlik, görevden uzaklaştırma ve aylıksız izinde geçirilen sürelerin tamamı ile hastalık raporlarının hesaba katılmaz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 'nun (4/B) maddesi ve ilgili kanunlar gereği, 28.11.2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar, belirtilen süre şartlarına haiz olmadan aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamazlar.

'nun (4/B) maddesi ve ilgili kanunlar gereği, 28.11.2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak göreve başlayanlar, belirtilen süre şartlarına haiz olmadan aile birliği mazereti kapsamında yerleştirilme talebinde bulunamazlar. Görevde yükselme veya unvan değişikliği ile başka kadrolara atananların, 2 (iki) yıllık hizmet süresi doldurmuş olması gerekmektedir.

doldurmuş olması gerekmektedir. Hizmet gereği atananların, atandığı yerde en az üç yıl , önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerin ise beş yıl çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir.

, önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerin ise çalışma süresini tamamlamaları gerekmektedir. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama/yerleştirme, aşağıdaki durumlarda yapılabilir: Kamu personeli olan eşin kurum içi yer değiştirme imkanı yoksa veya zorunlu yer değiştirmeye tabi ise eşinin bulunduğu yere, Aile birliği kararnameleri kapsamında atama işlemine tabi tutulan personelin mazeret durumunun devam ettiğini her yıl Ocak ayında belgeyle kanıtlaması gerekmektedir. Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olması halinde daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, Kamu görevlisi olan eşin farklı kurumda çalışması halinde, Bakanlıklar arası koordinasyon ile hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, Kamu personeli olmayan eşin talep edilen yerde son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemiş ve halen çalışıyor olması halinde bu kişinin bulunduğu yere, Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerin bulunduğu yere atanma yapılabilir.

Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma talebinde bulunan personelin, eşinin kamu kurumunda çalıştığına dair belgeleri eksiksiz sunması gerekmektedir.

Eşlerin birbirlerine tabi olmasında sırasıyla; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli personele tabi olacak şekilde değerlendirilir.

Sadece infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyal çalışmacı ve öğretmen unvanlı kadrolu personel başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edebilir.

Dört yıllık lisans mezunu olmayan infaz ve koruma memurları başka yer denetimli serbestlik müdürlüklerini tercih edemezler.

Sistem üzerinden en fazla beş tercih yapılabilir. Komisyon içi tercih yapılamaz.

yapılabilir. Komisyon içi tercih yapılamaz. Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilir ve yeniden talepte bulunulabilir. Başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemez.

Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların başvuruları dikkate alınmaz.

Aile birliği mazereti şartlarını taşımayan veya farklı mazeretlerle başvuru yapanların talepleri dikkate alınmaz.

Aile Birliği Mazeretiyle Naklen Atamalarda İstenilecek Belgeler

Eşine ait 2025 yılı Haziran veya Temmuz aylarına ait çalışma/görev belgesi

Eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibarıyla kendisinin bulunduğu yere atanmasına imkan bulunmadığına dair belge

Kamu personeli olmayan eş için, talep edilen yerde eşinin son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle halen çalıştığına dair belge ya da milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olduğuna ilişkin güncel tarihli belge

Mahallinde Yapılması Gereken İşlemler

UYAP kayıtlarının komisyonlar ve ilgili birimlerce kontrol edilerek personelin özlük bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

komisyonlar ve ilgili birimlerce kontrol edilerek personelin özlük bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Aile birliği mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak personelin; UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/CTE Atanma Talep Formunu elektronik ortamda doldurması ve istenen belgeleri eklemesi gerekmektedir.

Başvuru ve evrak ekleme işlemleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak evrakın kaydedilmesi ve "Onayla" sekmesinden işlemin tamamlanması gerekmektedir.

Şifresi olmayan personelin Bilgi İşlem Birimi aracılığıyla şifre talep formunu doldurarak UYAP şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.



