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Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye-Macaristan ilişkilerinde yüksek katma değerli ürünlerle ticaretin çeşitlendirileceğini açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 15:24, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 15:26
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Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan ilişkileri kapsamında, liderler tarafından belirlenen 6 milyar dolarlık ticaret hedefine kararlılıkla ilerlediklerini ve ticaret portföyünü yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle çeşitlendirmeyi öncelikli gördüklerini belirtti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda iki ülke arasındaki iş birliği vurgulandı. Macaristan'ın, Avrupa'nın merkezindeki konumuyla önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olduğu ifade edildi.

Türkiye-Macaristan Ekonomik İş Birliği

Bakan Kacır, Macaristan'ın Avrupa Gümrük Birliği'nin modernizasyon sürecinde Türkiye'ye verdiği destek, Türk Yatırım Fonu'na katılımı ve Kuraklıkla Mücadele Enstitüsü gibi projelerdeki iş birliğinin ortaklığın somut göstergeleri olduğunu söyledi. 2023 yılında yüzde 12 artışla 4,4 milyar dolara yükselen ticaret hacmi, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın güçlendiğini gösteriyor.

Karşılıklı Yatırımlar ve Projeler

  • 300'den fazla Türk şirketi Macaristan'da faaliyet gösteriyor.
  • Türkiye'de ise 100'den fazla Macar firması yatırım yaptı.
  • Türk müteahhitlik sektörü, Macaristan'da 2 milyar dolar değerinde 70 proje gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, güvenli ve etkin ulaştırma altyapısının önemine dikkat çekerek, Macaristan'ın ulaştırma belgeleri konusundaki yapıcı yaklaşımını takdir ettiğini belirtti. 2024 yılında sağlanan 6 bin ikili ve 160 bin transit izin için teşekkür etti.

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Alanında İş Birliği

Ortak geleceğin bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa edilmesi hedefleniyor. 2025 yılı Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı ilan edildi. Dijitalleşmeden yapay zekaya, bilim ve teknolojiden Ar-Ge'ye kadar 15'ten fazla başlıkta 50'ye yakın faaliyet planlandı. Stratejik iş birliklerinin hayata geçirilmesi için 20 Türk ve 20 Macar paydaş bir araya getirildi.

Savunma ve Enerji Alanında Yeni Ortaklıklar

  • Savunma İnovasyon Çalışma Grubu (DIWG) ilk toplantısını 3 Şubat'ta gerçekleştirdi.
  • İnsansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi alanlarda yeni ortaklıklar kurulacak.
  • Türk Akımı Boru Hattı üzerinden Macaristan'a sağlanan 275 milyon metreküp doğal gaz ihracatı, enerji iş birliği açısından tarihi bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Macaristan'ın Enerji Politikası ve Türk Akımı'nın Rolü

Bakan Szijjarto, Ukrayna'nın Rus petrol ve doğal gazını kesmeye çalışmasının Macaristan'da temel ihtiyaçların fiyatlarını iki katına çıkarabileceğini belirtti. Ucuz Rus petrolü ve doğal gazından vazgeçmek istemediklerini vurgulayan Szijjarto, Türkiye'nin Türk Akımı sayesinde Macaristan'a yardımcı olduğunu ifade etti.

Toplantıdan Görüntüler

  • Bakan Kacır'ın konuşması
  • Peter Szijjarto'nun konuşması
  • Genel ve detay görüntüler

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