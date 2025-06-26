Hafta Sonu Hava Durumu: Sıcaklıklar Düşüyor, Yağış Geliyor!

Hafta sonu, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak hafta sonu, kuzey kesimlerde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi günü Trakya ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Giresun çevresinde mevsimsel yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Pazar Günü Hava Durumu

Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bildirildi. Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi. Yeni haftada da yurt genelinde yağışların devam edeceği ifade edildi.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul: Yarın az bulutlu ve açık, sıcaklık 33 derece . Cumartesi günü parçalı az bulutlu, 32 derece . Pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 26 dereceye kadar düşecek.

Yarın az bulutlu ve açık, sıcaklık . Cumartesi günü parçalı az bulutlu, . Pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık kadar düşecek. Ankara: Yarın az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece . Cumartesi günü az bulutlu, 34 derece . Pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 23 dereceye kadar düşecek.

Yarın az bulutlu ve açık, sıcaklık . Cumartesi günü az bulutlu, . Pazar günü öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık kadar düşecek. İzmir: Yarın açık, sıcaklık 39 derece. Cumartesi günü az bulutlu, 38 derece. Pazar günü ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.

Özetle

Hafta sonu özellikle kuzey bölgelerde yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklarda ise pazar günü belirgin bir düşüş yaşanacak. İzmir'de ise rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor.



