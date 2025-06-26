TBMM'de 'İmamoğlu' gerginliği

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çevresiyle karmaşık ve dengeli bir sistem oluşturduğunu ve bunun savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Bunun üzerine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı tepki gösterdi. Milletvekillerinin birbirleriyle tartışması büyüyünce TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma ara verdi.