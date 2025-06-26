Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti

Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Mermerli Plajı, tadilat sürecinin ardından yeniden hizmet vermeye başladı. Ancak plaj işletmesine ait; yakın noktada bulunan tuvaletlerde uygulanan farklı ücretlendirme, dikkat çekti. Duvara asılan tabelada kullanım bedeli "1 Euro" şeklinde yer alırken, fiili uygulamada Türk vatandaşlarından 30 TL, yabancı turistlerden ise 1 Euro alındığı görüldü.Tuvaletin hizmet verdiği saatler ise 08.00 -22.00 olarak belirlendi.

"Ücretsiz olmalıydı"

Tuvalet ücretlerini değerlendiren vatandaşlardan Merve Mavi, "En azından biraz daha fazla indirim yapabilirler ya da ücretsiz olabilir. Çünkü plaj halka ait. Bir de çok buldum açıkçası. Çok gereksiz. Turistlere ayrı, Türklere ayrı fiyat, o da olmamış. Ücretsiz de hizmet verilebilir. Ücretsiz hizmet verilse daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

Plajda fiyatlar daha önce de gündeme gelmişti

Kurban Bayramı tatilinde hizmete açılan Mermerli Plajı'nda kişi başı 1000 TL giriş ücreti, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan fişlerde iki kişilik giriş ücretinin toplam 2 bin TL olduğu görülmüştü. Tadilat sebebiyle kısa süre kapalı kalan plajda Antalya Valiliği'nin devreye girmesiyle birlikte şezlong kira bedeli 500 TL olarak sabitlendi.

"Halka açık olacak, yıllık 15 milyon TL gelir sağlandı"

Antalya Valiliği, Mermerli Plajı ve çevresine ilişkin çalışmaları detaylandırdığı açıklamasında, plajın yıllık 15 milyon TL + KDV bedelle kiraya verildiğini ve protokolde "halka açık bir işletme olacağı" şartının kayıt altına alındığını belirtmişti. Açıklamada, restorasyon ve çevre düzenlemesi için toplam 64,7 milyon TL harcandığı da ifade edilmişti.