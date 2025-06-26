Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 42 gözaltı

DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
DMM Uyardı: Hazine ve Maliye Bakanlığı Adına Dolandırıcılığa Dikkat!
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
İkinci el otoda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
Erdoğan: Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok
İBB çalışanlarına 80 bin 500 TL'lik maaş promosyon anlaşması
İBB çalışanlarına 80 bin 500 TL'lik maaş promosyon anlaşması
Ergün Atalay'dan Hükümete Son Çağrı: Grev Kapıda!
Ergün Atalay'dan Hükümete Son Çağrı: Grev Kapıda!
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Bakan Kacır: Hedef 6 Milyar Dolarlık Ticaret
Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak
Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Ankara Merkezli Dev Operasyon: Sahte Savcı ve Polis Çetesi Çökertildi
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Erdoğan'dan F-35 Projesi ve NATO Zirvesi Açıklamaları
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu seçimsiz gelip partiyi yönetemez
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Bakan Tekin'den LGS ve Okullarda Kıyafet Açıklaması
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
Ömer Bolat: Ateşkes kalıcı olmalı
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
AK Parti'den Emekli Maaşlarına İlişkin Açıklama
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
15 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 51 şüpheli tutuklandı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
BOTAŞ Doğal Gaz İthalatı ve Tüketim Rakamlarını Açıkladı
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Meteoroloji uyarıyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
İstanbul Büyükçekmece açıklarında deprem
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Yerli buğday ile yılda 1.2 milyar adet üretim
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel ile konuşacak bir konu yok
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
KVKK'dan kritik SMS kararı: Doğrulama kodu ile açık rıza alınamaz
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2025 Ceza İnfaz Kurumu Müdür Atamaları Açıklandı
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
2024'te Türkiye'den yurt dışına göçte büyük azalma!
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Ankara'ya Dev Adalet Sarayı: Açılış Tarihi Belli Oldu!
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde Diplomasi Trafiği
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
Sıfır Kadastro Dosyası Hedefinde Tarihi Karar: 56 Yıl Sonra Çözüm
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
TBMM'de Yeni Karar: Tatil Yok, Çalışmalara Devam!
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Teklif Meclis'te: Eczanelerde tıbbi kenevir satılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 42 gözaltı

Samsun merkezli 13 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı müstescenlik operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 18:53, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 18:54
Yazdır
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 42 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Haziran'da Samsun merkezli 13 ilde müstescenlik operasyonu düzenledi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gelen Telegram grubu mail ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.

Müstescen içerikli görüntü satışı, satın alması ve depoladığı tespit edilen 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun merkezli 13 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 42 kişiyi gözaltına aldı. İfadesi alınan 19 kişi polis tarafından serbest bırakılırken, polisteki sorgulanması tamamlanan 12 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin ise polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber