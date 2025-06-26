İş bulma vaadiyle 4 ilde dolandırıcılık yapanlara operasyon: 4 tutuklama

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Giresun'da eş zamanlı olarak "iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda firari şüphelilerden M.Ş. Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden A.B., M.A.B., E.B. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

Ayrıca, dosya çerçevesinde adli kontrol kararı verilen C.B.'nin, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan daha önce kesilmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle C.B. hakkında da ayrıca tutuklama kararı verildi.