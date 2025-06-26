İsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırı düzenledi: 18 ölü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım dağıtım noktasına düzenlediği hava saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 20:20, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 21:42
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Deir al-Balah kentinde yardım dağıtım noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırının Al-Baraka kavşağı yakınlarındaki un dağıtım noktasına düzenlendiğini ifade ederek, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.