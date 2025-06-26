İsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırı düzenledi: 18 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Deir al-Balah kentinde yardım dağıtım noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, saldırının Al-Baraka kavşağı yakınlarındaki un dağıtım noktasına düzenlendiğini ifade ederek, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net