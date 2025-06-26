Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon Anlaşması
Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 yıl için 84 bin TL'lik maaş promosyonu anlaşması yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 22:17, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 22:20
Ankara Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personeli için maaş promosyon anlaşmasına imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında, 84 bin TL tutarında promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Bu anlaşma, 3 yılı kapsayacak şekilde düzenlendi ve ödemeler tek seferde yapılacak.
Anlaşmanın Detayları
- Promosyon Tutarı: 84 bin TL
- Kapsam Süresi: 3 yıl
- Ödeme Şekli: Tek seferde ödeme