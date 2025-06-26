SBÜ Mezuniyet Töreninde Duygu Dolu Anlar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, akademik ve idari personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Ayrıca, 6 Şubat 2023 Depremi'nde hayatını kaybeden ve bugün mezun olamayan Eczacılık Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali Caner'in ailesi de törende yer aldı.

Bakan Memişoğlu'nun Mezunlara Mesajları

Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, öğrencilere mesleklerini icra ederken insanlara empatiyle yaklaşmalarını ve iyilik yaparken mutlu olmalarını tavsiye etti. "Bir insana iyilik yaptığınız zaman elde edeceğiniz mutluluğun karşılığı hiçbir zaman olamaz" diyerek, sağlık hizmetlerinin ve mesleklerinin zevkini yaşamanın önemine vurgu yaptı. Son 23 yılda sağlık alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirten Memişoğlu, Türkiye'nin sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, sağlık bilgisi ve teknolojisi üretiminde de dünyada lider olması gerektiğini ifade etti.

Mezunlara Tavsiyeler ve Gelecek Vizyonu

"Bizlerin yaşlarına geldiğinizde bu ülkenin çok daha iyi sağlık hizmeti vermesi lazım" diyen Bakan Memişoğlu, mezunların kendilerinden daha iyi olmalarını ve ülkeyi daha ileriye taşımalarını istedi. Sağlık çalışanlarının gece gündüz hizmet verdiğini belirterek, doğru iş yapmanın ve insanlara yardım etmenin önemini vurguladı. Türkiye'nin sağlık alanında çevre ülkelere ve gelişmiş ülkelere örnek olduğunu söyledi.

Birlikte Çalışmanın Önemi

"Hep birlikte, çok fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz, güçlü ve birlikte hareket edeceğiz" sözleriyle Bakan Memişoğlu, birlikte hareket etmenin ve ayrıştırıcı unsurlara karşı birlik olmanın altını çizdi. Türkiye'nin iyilik medeniyeti olduğunu ve dünyaya barış getirdiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın Açıklamaları

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bu yıl itibarıyla üniversiteden 8 bine yakın mezun verdiklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 271 kahraman evladın mezun olduğunu belirtti. Mezunların sadece bir diplomayla değil, aynı zamanda bir yemine, sancağa ve millete hizmet etme idealiyle mezun olduklarını vurguladı.

Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenciye Duygusal Anma

Mehmet Ali Caner'in babası Tamer Caner, oğlunun mezun olamamasının üzüntüsünü dile getirerek, "Bugün mezun olacaktı, ama mezun olamadı. Arkadaşları mezun oldu. Onlar adına seviniyoruz, kalbimiz buruk. Kolay bir şey değil, Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Gerçekten çok zor" dedi.

Tören, öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, mezun olan öğrencilerle birlikte horon oynadı.



