CHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayının iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talepleriyle açılan davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirildi.

26 Mayıs'ta gerçekleşen duruşmada mahkeme heyeti, istenen ihtiyati tedbir talebini reddetti. Tutanakta, "mutlak butlan, kurultayın iptali, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi" ifadeleri yer aldı. Böylece, "mutlak butlan" kavramı ilk kez tutanağa geçti. Mutlak butlan, hukuki işlemin sözleşme ve kanunla belirlenmiş şartlara uymadığından geçersiz sayılması anlamına gelir.

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'butlan' yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı çıkarsa yönetime döneceğini belirterek, "Partiyi kayyuma teslim etmem" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Sayın genel başkan kayyum meselesini yanlış biliyor olabilir ama CHP'yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemez. 81 il başkanı ve belediye başkanları da buna karşı. AKP'nin oyununa gelmemek gerekir." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'na Destek Veren Milletvekilleri

"Mutlak butlan" tartışmaları sürerken, bazı CHP'li milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaptı:

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal



