27 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret edecek, Sosyal Demokrat Partinin kongresine katılacak, Friedrich Ebert Vakfı Başkanı Martin Schulz ile görüşecek.

(Berlin)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Giresun/10.00-14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'da düzenlenecek Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'na katılacak.

(Moskova)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı ve panel programına katılacak.

(İstanbul/10.45)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 5-8 sıralama ve yarı final müsabakaları Yunanistan'da oynanacak. Sıralama etabında Litvanya-Çekya ile Türkiye-Almanya, yarı finalde ise Fransa-İspanya ve İtalya-Belçika karşılaşmaları yapılacak.

(Pire/11.45/14.30/17.30/20.30)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Grup müsabakaları, H Grubu'nda yapılacak El Hilal-Pachuca ve Salzburg-Real Madrid maçlarıyla tamamlanacak.

(Nashville/Philadelphia/04.00)

3- Türkiye Jokey Kulübü tarafından 99. Gazi Koşusu öncesi düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliği, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)