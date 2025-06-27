Meteoroloji'den Yüksek Sıcaklık Uyarısı ve İl İl Hava Durumu
Meteoroloji, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. İşte il il hava durumu ve detaylar.
Meteoroloji, 27 Haziran 2025 Cuma günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor ve hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ise kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
- BALIKESİR: 36°C, az bulutlu ve açık
- EDİRNE: 38°C, az bulutlu ve açık
- İSTANBUL: 33°C, az bulutlu ve açık
- KIRKLARELİ: 35°C, az bulutlu ve açık
Ege
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- AFYONKARAHİSAR: 33°C, az bulutlu ve açık
- İZMİR: 39°C, az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 40°C, az bulutlu ve açık
- UŞAK: 36°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA: 37°C, az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 41°C, az bulutlu ve açık
- HATAY: 33°C, az bulutlu ve açık
- ISPARTA: 35°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA: 34°C, az bulutlu ve açık
- ESKİŞEHİR: 35°C, az bulutlu ve açık
- KONYA: 33°C, az bulutlu ve açık
- SİVAS: 29°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU: 33°C, az bulutlu ve açık
- DÜZCE: 34°C, az bulutlu ve açık
- SİNOP: 30°C, az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK: 29°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz'in parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA: 33°C, az bulutlu ve açık
- RİZE: 29°C, az bulutlu ve açık
- SAMSUN: 30°C, az bulutlu ve açık, gece parçalı çok bulutlu
- TRABZON: 26°C, az bulutlu ve açık
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM: 28°C, az bulutlu ve açık
- KARS: 26°C, az bulutlu ve açık
- MALATYA: 37°C, az bulutlu ve açık
- VAN: 27°C, az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR: 42°C, az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 40°C, az bulutlu ve açık
- MARDİN: 38°C, az bulutlu ve açık
- SİİRT: 40°C, az bulutlu ve açık