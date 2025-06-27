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Motorine yine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler, benzin ve motorin fiyatları ile zam ve indirim haberleri. İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 08:26, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 08:27
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Motorine yine zam geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesin ardından benzine 2 lira 63 kuruş, motorine ise 4 lira 03 kuruş indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorine 28 Haziran'da geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte fiyatların yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (27 Haziran 2025)

  • İstanbul Avrupa Yakası:
    • Benzin: 48.88 TL
    • Motorin: 49.06 TL
    • LPG: 25.09 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası:
    • Benzin: 48.73 TL
    • Motorin: 48.94 TL
    • LPG: 24.49 TL
  • Ankara:
    • Benzin: 49.55 TL
    • Motorin: 49.89 TL
    • LPG: 24.99 TL
  • İzmir:
    • Benzin: 49.88 TL
    • Motorin: 50.24 TL
    • LPG: 24.94 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.


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