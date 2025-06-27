Dolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,8690 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 39,7730'dan tamamladı. Bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 39,8690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 46,7050'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,8220'den satılıyor.

Döviz Kurlarında Son Durum

Dolar/TL: 39,8690

39,8690 Avro/TL: 46,7050

46,7050 Sterlin/TL: 54,8220

Piyasalarda Gelişmeler ve Beklentiler

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı için yeni bir ismi eylül ya da ekimde seçip açıklamayı değerlendirdiği" yönündeki haber akışıyla dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, dolar endeksi 96,997 ile son üç yılın en düşük seviyesini gördü. Bu gelişmelerle dün yüzde 0,1 düşüşle 97,3 seviyesinden kapanan dolar endeksi, şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Yeni işlem gününde ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler ile Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Ticaret Anlaşmaları ve Piyasa Etkileri

Trump, dün Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, diğer ülkelerle de anlaşma yapabileceklerini söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) de ABD ile anlaşma konusunda "hazırız" mesajı vermesi, piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bir süredir yüksek seyreden risk algısının azalmasına katkı sağladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Takip Edilecek Veriler

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ile Çin arasında resmi bir anlaşmaya varılması, yüksek tarifeler kaynaklı belirsizlikleri kısmen azaltabilir.

Bu süreçte Çin'den gelecek açıklamalar yatırımcıların odağında olacak.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de PCE fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi öne çıkacak.



