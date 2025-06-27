15 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi; 1 ölü 2 yaralı

Bolu'da meydana gelen traktör kazasında acı bir olay yaşandı. Yakabayat köyü yolunda, Mesut A. (15) yönetimindeki 01 ALZ 066 plakalı traktör, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, traktörün altında kalan Furkan Alasırt (18) hayatını kaybetti. Sürücü Mesut A. ile yanındaki Metehan A. (17) ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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