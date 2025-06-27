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46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı

46 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 361 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların detaylarını paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 10:00, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 09:57
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46 İlde FETÖ Operasyonlarında 361 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik son iki haftada 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 46 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütünün çeşitli yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütle bağlantılı oldukları tespit edildi.

Operasyonların Detayları

  • Yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları" içerisinde faaliyet yürütmekle suçlanıyor.
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlamaları bulunuyor.
  • Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak da suçlamalar arasında yer alıyor.

Ek Bilgiler ve Teşekkür

Yerlikaya, operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanların da yakalandığını belirtti. Ayrıca operasyonların düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

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