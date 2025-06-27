İmamoğlu: En büyük suç ortağım Kılıçdaroğlu

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları sonrası açılan davanın görüleceği 30 Haziran öncesinde ortalık giderek karışıyor.

Mahkemeden olası "Mutlak butlan" çıkması ihtimali üzerine eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönecek olması Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nda endişe yarattı.

- İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı..

İBB'ye yapılan büyük yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'den yaptığı açıklamasında Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı..

Kılıçdaroğlu'na seslenen İmamoğlu, "Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz' a konuşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İLAN EDİYORUM: EN BÜYÜK SUÇ ORTAĞIM KEMAL BEY'DİR"

Kılıçdaroğlu, ziyaret eden dostlarımıza "Miting veya eylemleri doğru bulmuyorum" demiş. Geçmişte Aziz Kocaoğlu'nun hukuki mücadelesine destek verdiğini ifade ederek, farklı bir yöntem önermiş.

Çok iç acıtan bir cevap.

Şunu ilan ediyorum: Suçlanıyorsam, suçum varsa, 13,5 yıl yaptığım hizmetlerden ötürü bana yürütülen bu kuşatmayla hapisteyim.

Tutsak isem, hala tereddütsüz demokrasi, adalet, memleket mücadelesi veriyor ve bundan dolayı zalimliklere maruz kalıyorsam, suçlu ilan ediliyorsam, en büyük 'suç ortağım' Kemal Bey'dir.

Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde birer yol ve kader arkadaşıydık.

"ÇOK İÇİMİ YAKTI"

Yol arkadaşı, kader arkadaşı, aynı ideallere koşan insanlar birbirlerine öyle "İzlerim, bakarım, beklerim, davayı takip ederim" şeklinde davranamaz.

Bu sözler kişiliğime, mertliğime, mücadele azim ve kararlılığıma uymaz. Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum.

"GİRDİĞİNİZ BU YOLDAN GERİ DÖNÜN"

Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün.

Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok.