Ekonomik güven endeksi haziranda 96,71 oldu

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 98,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,65 iken, haziran ayında yüzde 0,1 oranında artarak 96,71 değerini aldı.

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