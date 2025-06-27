Devlet Memurları Konfederasyonu 8. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Açıklanan talepler, memurların mali haklarından çalışma koşullarına, sosyal yardımlardan emeklilik düzenlemelerine kadar birçok başlığı kapsıyor.

GENEL MALİ TALEPLER

Konfederasyonun en dikkat çeken mali talepleri arasında;

İlave ödemenin 15.965 gösterge rakamından 23.950'ye çıkarılması,

2026 ve 2027 yıllarında maaşlara enflasyon farkı artı %25-%30 oranında zam ve büyüme oranının yansıtılması,

Vergi diliminin %15'e sabitlenmesi,

Ramazan ve Kurban bayramlarına ilave olarak yılda dört maaş ikramiye ödenmesi,

Aile yardımının 10.000 TL, çocuk yardımının 5.000 TL, doğum yardımının 20.000 TL ve ölüm yardımının 40.000 TL'ye çıkarılması yer alıyor.

Ayrıca, büyükşehirlerde görev yapan memurlara "Büyükşehir Tazminatı", ücretsiz öğle yemeği ya da nakdi karşılığı, giyecek yardımında nakdi ödeme esasının getirilmesi ve servis hizmeti verilemeyen yerlerde toplu taşıma desteği de talepler arasında yer aldı.

EMEKLİLİK VE PROMOSYON DÜZENLEMELERİ

Emeklilik sistemine yönelik talepler arasında, maaş bağlama oranının artırılması, TOKİ standartlarında konut alımına imkan verecek emekli ikramiyesi düzenlemesi ve aile/çocuk yardımının emeklilikte de sürdürülmesi yer aldı. Ayrıca banka promosyonlarının 7 kat artırılması, iade alınmaması ve personellere sıfır faizli kredi imkanı sağlanması istendi.

ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK TALEPLER

Konfederasyon, çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren şu başlıklarda da kapsamlı düzenlemeler talep etti:

Tüm memurlara 3.600 ek gösterge verilmesi,

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması,

657 sayılı DMK'nın çağdaş normlara göre yeniden yazılması,

Mülakatların kaldırılarak yazılı sınavların merkezi yapılması,

Kamuya personel alımındaki sınırlandırmaların kaldırılması,

Disiplin affı getirilmesi ve yeşil pasaport hakkının 10 yıl hizmeti olan tüm memurlara tanınması.

KAMU MÜHENDİSLERİ VE SAĞLIK PERSONELİNE ÖZEL TALEPLER

Kamu mühendislerinin maaş ve tazminatlarının iyileştirilmesi, teknik personelin haklarının artırılması, Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlarda çalışan sağlık personelinin ek ödemelerinin eşitlenmesi gibi sektörel düzenlemeler de dikkat çekti. Koruma ve Güvenlik Memurlarına yönelik fiili hizmet süresi zammı, üniforma ve silah taşıma düzenlemeleri de talepler arasında yer aldı.

DİĞER TALEPLER

Ayrıca kamu araçlarına kasko yapılması, görevli şoförlerin zararlarının fondan karşılanması, engelli personel konut hakkının artırılması, memurların yıllık izin günlerinin dini ve resmi tatillerden etkilenmemesi, mobbingle mücadele birimlerinin her kurumda kurulması ve vardiya sistemine ilişkin genel düzenleme yapılması da konfederasyonun dile getirdiği önemli başlıklar arasında yer aldı.

Konfederasyon, açıklanan bu taleplerin kamu görevlilerinin yaşam koşullarını iyileştireceğini, kamu hizmetlerinin etkinliğini artıracağını ve sosyal devlet ilkesinin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.