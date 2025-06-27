Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin 220 bin 268 annenin hesabına yatırıldığını duyurdu. Bugüne kadar toplamda yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 11:26, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 11:28
Aile Yılı kapsamında, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz" dedi. Bu kapsamda, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve çocuk sahibi olan annelerin yanında olunması amaçlanıyor. Doğum yardımı ödemeleri, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Bakanlık, ailelerin refahını artırmak için çeşitli sosyal destek programlarını sürdürüyor.
Haziran Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri
- 220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri yatırıldı.
- Bakanlık, ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ödemeleri düzenli olarak gerçekleştiriyor.
Toplam Destek Miktarı
Bakan Göktaş, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduklarını bildirdi.