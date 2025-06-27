Aile Yılı Kapsamında Doğum Yardımı Ödemeleri Başladı

Aile Yılı kapsamında, Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "220 bin 268 annemizin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz" dedi. Bu kapsamda, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve çocuk sahibi olan annelerin yanında olunması amaçlanıyor. Doğum yardımı ödemeleri, her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Bakanlık, ailelerin refahını artırmak için çeşitli sosyal destek programlarını sürdürüyor.

Haziran Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri

220 bin 268 annenin hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri yatırıldı.

hesabına Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri yatırıldı. Bakanlık, ailelere ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ödemeleri düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Toplam Destek Miktarı

Bakan Göktaş, bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduklarını bildirdi.