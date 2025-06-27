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Hemşire Nişanlısının Aldattığını Öne Süren Gençten Hastane Önünde Lokma

Adana'da hemşire nişanlısının kendisini aldattığını öne süren genç, hastane önünde lokma döktürüp 'Allah kurtardı' yazılı pankart astı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 11:39, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 11:43
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Hemşire Nişanlısının Aldattığını Öne Süren Gençten Hastane Önünde Lokma

Adana'da yaşanan ilginç bir olayda, bir kişi kendisini aldattığını iddia ettiği hemşire nişanlısının görev yaptığı hastanenin önünde lokma döktürüp dağıttı. Olay, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleşti. Genç adam, nişanlısının aynı hastanede çalışan bir doktorla ilişkisi olduğunu öne sürdü. Düğünlerine iki ay kala bu durumu öğrendiğini belirten kişi, "Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı" yazılı bir pankart astı. Vatandaşlar ise bu pankartı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Olayın Detayları

  • Genç adam, ayrıldığı hemşire nişanlısının çalıştığı hastanenin önünde lokma dağıttı.
  • Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını iddia etti.
  • Düğünlerine iki ay kala bu durumu öğrendiğini ve nişanı bozduğunu belirtti.
  • "Allah kurtardı" yazılı pankart dikkat çekti.
  • Olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal Medyada Yankı

Vatandaşlar, hastane önünde asılan pankartı ve dağıtılan lokmaları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya platformlarında paylaştı. Olay kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda yorum aldı.


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