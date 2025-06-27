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Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı okul öncesi yaz eğitimleri başladı. Katılım şartları ve detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 12:40, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 12:41
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Okul Öncesi Yaz Eğitimleri Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik başlatılan "Yaz Eğitimleri" programı, 23 Haziran itibarıyla başladı ve 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu kapsamda, yaz aylarında da okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim verilmeye devam ediliyor. Eğitimler haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saati 50 dakika olarak planlandı.

Yaz Eğitimlerine Kimler Katılabilir?

Eylül ayında ilkokula başlayacak ve daha önce okul öncesi eğitim almamış çocuklar yaz eğitimlerine katılabilecek. Ayrıca, okulda yeterli fiziki mekan bulunması durumunda, okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaş çocuklar da bu imkandan faydalanabilecek.

Daha Önce Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklar İçin

Daha önce okul öncesi eğitime devam etmiş çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanacak.

Çocuk Sayısı ve Grup Oluşumu

  • Bir gruptaki çocuk sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamalı.
  • Talep ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabiliyor.
  • Azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamıyor.
  • Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde, yönerge hükümleri doğrultusunda bir grupta okul öncesi eğitim çağında en az 5 çocuk olması durumunda sınıf açılabiliyor.

Yaz eğitimleriyle ilgili detaylı bilgiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklamalarından ulaşabilirsiniz.


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