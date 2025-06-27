İstanbul'da Casusluk Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli olarak 7 ilde düzenlenen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin gümrük müdürlüğü verilerini sosyal medya ve internet siteleri üzerinden sattığı belirlendi.

Operasyonun Detayları

İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

merkezli operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



