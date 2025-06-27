İstanbul'da Casusluk Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltında
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen casusluk operasyonunda, gümrük verilerini satan 10 şüpheli gözaltına alındı. Dijital materyallere el kondu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 13:13, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 12:58
İstanbul merkezli olarak 7 ilde düzenlenen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin gümrük müdürlüğü verilerini sosyal medya ve internet siteleri üzerinden sattığı belirlendi.
Operasyonun Detayları
- İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.
- 10 şüpheli gözaltına alındı.
- Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.
- Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.