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Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Hakaret kabul edilemez

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem dolu açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 'Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım' dedi. HP kurultayının geçersiz sayılmasına yönelik sürece karşı mücadele çağrısı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevden alınmasının ardından, cezaevinden açıklamalarda bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla kamuoyuna seslenen İmamoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. "Bu sözler içimi yaktı" İmamoğlu, CHP kurultayının geçersiz sayılmasına ilişkin yargı sürecine destek vermediği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na sitem etti.İmamoğlu, CHP'deki görevi ve siyaset yolculuğunda Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Eğer suçluysam, bu mücadelenin büyük bölümünü birlikte verdiğimiz için be

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 13:49, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 13:55
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Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek: Hakaret kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya günler kala, partideki iç tartışmalar sertleşiyor. Cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultaya ilişkin sürece sessiz kaldığı gerekçesiyle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açıkça tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, tartışmalarda Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri eleştirerek, "Hakaret kabul edilemez" dedi.

İmamoğlu: En büyük 'suç ortağım' Kemal Bey'dir."

Tutuklanmasının ardından cezaevinden açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, gazeteci İsmail Saymaz aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Kılıçdaroğlu'na yönelik sitem dolu ifadeler kullanan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Eğer suçluysam, bu mücadelenin büyük bölümünü birlikte verdiğimiz için benim en büyük 'suç ortağım' Kemal Bey'dir."

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile cezaevinde yaptığı görüşmeyi de aktararak, "Kurultaylarımız tertemiz değil mi?" diye sorduğunu, Kılıçdaroğlu'nun da "Elbette öyledir" yanıtını verdiğini söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuna net bir duruş sergilememesini eleştirdi:

"Mahkeme kararını bekleyelim dedi. Bu beni çok üzdü. Bu açıklamalarla kurultayı tartışmaya açmak, partimizin mahremine müdahaledir."

"CHP dışarıdan ele geçirilemez"

Kurultayın iptali sürecine karşı tüm partilileri birlik olmaya çağıran İmamoğlu, "Bu dava, sadece CHP'ye değil, Türkiye demokrasisine yöneliktir" dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hepimiz amasız, fakatsız birlikte hareket etmeliyiz. Mesele partimiz değil, demokrasimizdir. Bu kararı içinize sindirmeye hazırlanıyorsanız, utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz."

Mansur Yavaş: Bu tartışmalar kabul edilemez

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, yazılı açıklamasında kurultay sürecinde yaşanan tartışmaların parti kültürüne uygun olmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

"Bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez."

Yavaş, davaya hukuk içinde bakılması halinde iktidarın arzu ettiği sonucu almasının mümkün olmadığını söyledi ve "Siyasallaşmış bir yargı düzeninde bir beklenti yaratılmak isteniyor" dedi.

"CHP'nin iç sorunlarla boğuştuğu izlenimi verilmemeli"

Açıklamasında birlik ve bütünlük çağrısı yapan Yavaş, "Bu tartışmalar ne demokratikleşme mücadelesine ne de yurttaşlarımızın yoksulluğuna çare olur" diyerek, partide herkesin tek yumruk olması gerektiğini vurguladı:

"Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin bir ve bütün durması en büyük arzumdur. Aksi halde siyaset yapmamızın anlamı kalmaz."

Kurultay davası ne olacak?

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali için açılan dava, 30 Haziran'da Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Olası bir "mutlak butlan" kararı halinde Özgür Özel'in genel başkanlığı düşebilir ve Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık için devreye girebilir.

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