Türkiye ile Rusya arasında KEK Protokolü imzalandı

Türk ve Rus heyetleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında Moskova'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen törende, Bolat ve Novak KEK Protokolü imzaladı.

Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu protokolün Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde bir yol haritası olacağını söyledi.