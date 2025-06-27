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Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir küresel adalet sorunu yaşıyoruz ve bu sorunla koşup giden bir zulüm düzeninin içinde, böyle bir ekosistem içinde varlık gösteriyoruz. Bu durumun kaynağında da 19. yüzyıldan beri işletilen Batılı sömürge düzeni ve yine bunu destekleyen 'Batıcı bağımlılık sistemi' var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 14:58, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 14:58
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Fahrettin Altun: Küresel adalet sorunu yaşıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir panelde yaptığı konuşmada, günümüzde yaşanan küresel adalet sorununa dikkat çekerek, bu adaletsizliğin temelinde 19. yüzyıldan beri süregelen Batılı sömürge düzeni ve buna bağlı olarak gelişen "Batıcı bağımlılık sistemi"nin bulunduğunu belirtti. Altun, bu sistemin ideolojik temellerinin Batı'nın kibri ve öz güveni ile Müslüman dünyanın yaşadığı aşağılık kompleksi ve yenilgi psikolojisi olduğunu vurguladı. Bu durumun, Müslüman dünyada sömürü ilişkilerini meşrulaştırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin için hazırlanan "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtım programında konuşan Altun, Sezgin'in bilimsel çalışmalarının ve mücadelesinin tüm dünyada daha iyi anlaşılmasına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Sezgin'in, İslam bilimlerinin gerçeklerini tanıtmak ve İslam medeniyetinin dünya bilimine yaptığı katkıları ortaya çıkarmak için büyük bir çaba gösterdiğini belirtti.

Fuat Sezgin'in Bilimsel Mirası

Altun, Sezgin'in başarılarının temelinde "kafaya koyma" anlayışının bulunduğunu aktararak, onun 93 yıllık ömründe siyasi baskılara ve ideolojik dayatmalara rağmen hakikat ve ilim adına kararlılıkla çalıştığını dile getirdi. Sezgin'in amacı, İslam medeniyetinin bilimsel birikimini ortaya koymak ve Müslüman dünyaya kaybettiği öz güveni yeniden kazandırmaktı.

  • Sezgin, İslam bilimlerinin evrensel literatüre katkısını vurguladı.
  • Müslümanların yaratıcılığa olan inancını yeniden kazandırmak için mücadele etti.
  • İslam medeniyetinin bilimsel zenginliğinin Batı'ya aktarılmasının ötesinde, insanlığın ortak mirası olduğunu savundu.

Küresel Adalet ve İslamofobi

Altun, günümüzde yükselen İslam karşıtlığının yeni bir ırkçılık türü olduğunu ve bu tür yaklaşımlarla mücadelede Fuat Sezgin'in çalışmalarının rehber niteliğinde olduğunu belirtti. Ayrıca, İslam dünyasının karşılaştığı adaletsizlikle mücadele edebilmesi için öncelikle aşağılık kompleksiyle yüzleşmesi ve kökleriyle sahih bir bağ kurması gerektiğini vurguladı.

Fuat Sezgin'in Türkiye'deki Yeri

Altun, geçmişte Fuat Sezgin'in Türkiye'de yeterince değer görmediğini ancak yeni Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun bilimsel mirasının sahiplenildiğini ifade etti. 2019 yılının "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Sezgin'in eserlerinin daha çok okunması ve anlaşılması için çeşitli kurumların çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

  • Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Vakfı'nın çabaları
  • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve diğer kuruluşların katkıları
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleri

Programda ayrıca "Medeniyetin Terekesi: İslam Bilim Tarihinden Örnekler" ve "İlme Adanmış Bir Ömür" sergileri gezildi; panel kapsamında Fuat Sezgin'in mirası detaylı şekilde ele alındı.


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