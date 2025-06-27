Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

1621 sentetik ecza hapı

359,50 gram sentetik uyuşturucu

5 kullanma aparatı

Ruhsatsız tabanca

Gözaltı İşlemleri

Operasyon sırasında yakalanan 6 zanlı, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ediyor.



