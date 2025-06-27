Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 15:21, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 15:15
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan I.O, İ.Ö. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyonun Detayları
- İlçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
- Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
- I.O, İ.Ö. ve A.A gözaltına alındı.
- Zanlılar, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.