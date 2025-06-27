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ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek

TBMM'de kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesiyle otomobil fiyatlarında artış beklenmiyor. Pick-up araçlarda ise vergi artışı olacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 15:45, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 15:26
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ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Etkilemeyecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesini içeren teklifin otomobil fiyatlarını etkilemeyeceğini belirtti. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Bu düzenleme ile bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik yapılması öngörülüyor. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak olan ÖTV oranlarının yüzde 80 ile 220 arasında değişiklik göstermesi bekleniyor.

ÖTV Düzenlemesinin Detayları

Düzenleme ile ilgili olarak, otomobil fiyatlarının artacağı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirten Ömer Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

  • ÖTV dilimleri yüzde 45'ten başlayıp 220'ye kadar devam ediyor.
  • Türkiye'de satılan en düşük arabalar bile yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor.
  • Yüzde 80'in altında olan ÖTV dilimleri iptal edilerek, tüm arabalar için yüzde 80'den başlayan bir dilim hesabı yapıldı.
  • Bunun sonucunda araba fiyatlarında bir artış ya da düşüş olmayacak.

'Pick-Up'larda Artış Olacak

Pick-up araçlar için ise farklı bir uygulama getirildi. 4x2 araçlarda yüzde 4 olan ÖTV, 4x4 araçlarda yüzde 50'ye yükseltildi ve bu araçlar lüks araba standardına dahil edildi. Bu nedenle pick-up fiyatlarında bir artış olacak. Elektrikli araçlarda ise şu anda herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve mevcut durum stabil şekilde devam ediyor.


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