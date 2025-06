Bakan Tekin: Eğitimde yapay zeka politikamızı yayınladık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere Giresun'a geldi. İlk olarak Giresun Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada "Tüm öğrencilere iyi tatiller diliyorum, bahtları açık olsun. Öğretmen arkadaşlara da şükranlarımı sunuyorum. Kamuoyunun eleştiri oklarının ve bütün gözlemlerinde olmalarına rağmen olağanüstü fedakarlık ve çaba ile eğitim öğretim yılını sağlıklı bir şekilde tamamladık. Hepsine huzurla dinlenebilecekleri bir tatil diliyorum. 1 Eylül tarihinde buluşmak ümidiyle iyi tatiller diliyorum" dedi.

'ULUSLARARASI GÖSTERGELERİ YAKALADIK'

Türkiye genelinde olduğu gibi Giresun'la ile ilgili bakıldığında da hemen hemen aynı tablonun göründüğünü belirten Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu tarih, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olduğu tarih sonrası ve öncesi, diye adeta açık bir şekilde ayrıştırabileceğimiz bir dönem yaşadığımızı sürekli dile getiriyoruz. 2002-2003 eğitim öğretim yılında uluslararası göstergeler açısından önemli parametler olarak kabul ettiğimiz ders başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve akademik başarı itibariyle 2002 yılı öncesini ikiye katlamış durumdayız. 2002-2003 öğretim yılında ders başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23, ortaöğretimde 24 iken, şu an ortaöğretimde 15, ilköğretimde 17. Bu inanılmaz bir durum. Türkiye'yi OECD ortalamalarının üzerine çıkaran bir durum. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre de 2002 yılının rakamlarının çok çok ötesine geldiğimizi görüyoruz. İlkokullarda 25 iken şu an 15 öğrenci sayısı, ortaöğretimde 17 iken şu an 9. Bu rakamlar önemli göstergeler. Buradaki felsefemiz ve bakış açımız şu, geldiğimiz nokta yeterli mi? Evet. Uluslararası göstergeleri ve rakamları yakaladık. Burada duracak mıyız; durursak yine çağın gerisinde kalır, eleştirdiğimiz dönemlerdeki gibi oluruz. Burada durmayacağız, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Artık bundan sonra odaklanacağımız yerler eğitim öğretim süreçlerinde teknolojinin daha yoğun kullanıldığı, akademik başarıların daha çok artırıldığı, içerik ile ilgili alana odaklanacağız. Özellikle program değişikliklerimiz, yani 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğumuz ve beceri odaklı başlattığımız öğretim süreci bizim açımızdan çok önemli. Aynı şekilde bu tür çalışmalarımızın doğal sonuçlarından bir tanesi matematik ve fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasından ilk 3'teyiz, Avrupa ülkeleri arasında birinci olduğumuz alanlar var. Dolayısıyla bunlar eğitim öğretimin kalitesiyle ilgili, attığımız adımların karşılığının alındığını gösteriyor."

'ANA ODAK NOKTAMIZ TEKNOLOJİ YAZILIMLARI VE ARAÇLARI'

Yapay zeka vurgusu yapan Bakan Tekin, "Yeni eğitim döneminde ise özellikle yapay zeka başta olmak üzere eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin uyarlanması ve dünyada diğer ülkelerin de hizmetine kullanılması için sunacağımız yeni eğitim teknolojisi yazılımlarını ve araçlarının geliştirilmesi konusunda ülkemizin bir üs haline gelmesi ana odak noktamız. Geçtiğimiz hafta bu kapsamda iki önemli etkinlik yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde yapay zeka politikamızı yayınladık. Bakanlığımız bünyesinde bununla ilgili bir birim oluşturduk ve teknoloji girişimcilerini destekleyecek bir program başlattık. Ayrıca geçen hafta Eğitim Teknolojileri Zirvesi de yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı bir toplantı yaptık ve dünyanın birçok ülkesinden eğitim teknolojileri ve yapay zeka uygulaması ile ilgili üst düzey katılımcıların bulunduğu güzel bir zirve organize ettik" dedi.

'GİRESUN'A 22 YILDA 7 MİLYAR TL YATIRIM'

Eğitim yatırımlarına değinen Bakan Tekin, "Yaklaşık 22 yıl içerisinde Giresun'da yapılan eğitim yatırımlarının bugünkü ekonomik göstergeler ile ifade edildiğinde sadece fiziki alt yapı için 7 milyar TL'nin üzerinde bir yatırımın Giresun'a yapıldığı elimizdeki verilerde kayıtlı. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.