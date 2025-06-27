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Pazar günü Türkiye genelinde yağış bekleniyor

Pazar günü yurt genelinde yağışla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve yer yer altına düşecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 16:12, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 16:13
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Pazar günü Türkiye genelinde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Hava sıcaklığı 29 Haziran Pazar Günü yağışla birlikte mevsim normallerinde seyredecek. Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında olacak.

3 büyük ilde hava durumu

Başkentte Cumartesi ve pazartesi günü yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu, açık olacak, fakat Pazar günü ise öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacak. Cumartesi günü 34 derece olan hava sıcaklığı, pazar günü 25, pazartesi günü ise 29 derece civarında olacak" dedi.

İstanbul'da pazar günü sabah saatlerinde yer yer yağış bekleniyor

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini dile getiren Tekin, "Hava az bulutlu, açık olacak. Pazar günü ise sabah saatlerinde yağış geçişi olacak. Hava sıcaklığı Cumartesi günü 31, Pazar 26, Pazartesi günü ise 29 derece civarında gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İzmir'de kuvvetli rüzgara karşı uyarı

İzmir'de ise 3 gün boyunca yağış beklenmediğini aktaran Tekin, Özellikle 3 gün boyunca İzmir'de kuzeyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğini belirtti. Tekin, rüzgarın yer yer saatte hızını 70 kilometre bölü saate çıkmasını beklediklerini anlatarak, "Vatandaşlarımızın ağaç devrilmesi, çatı uçması, denizlerde ise fırtınaya karşı tedbirli olmalarını istemekteyiz" diye konuştu.

"Kuvvetli yağışa karşı da vatandaşlarımızı uyarmak isteriz"

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, pazar günü yağışla birlikte özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceğini ve hafta boyunca süreceğini belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle cumartesi günü Trakya'da Ordu, Giresun ve Trabzon iç kesimlerinde yağışları göreceğiz. Pazar gününe bakıldığında yağışlı sistem ülkemizi etkileyecek. Özellikle pazar günü İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz bölge geneli, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışları göreceğiz. Yine Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Kuvvetli yağışa karşı da vatandaşlarımızı uyarmak isteriz."

Pazartesi günü yağışlar doğu kesime geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Samsun-Sinop hattında ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde de yağış bekleniyor.

Salı günü itibariyle Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor. Hava parçalı az bulutlu geçecek. Kuzey kesimlerde ise dar alanda yağış görülecek.

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