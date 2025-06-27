Trabzonspor, ilk transferini yeni sezon formalarıyla duyurdu

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı futbolcunun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyla açıkladı.

Onuachu'nun "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm daha hazır, daha iyi, daha güçlü. Goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandığı videosu da NFC teknolojisi ile paylaşıldı.

Onuachu, Trabzonspor formasıyla ligdeki 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada ise 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak 2023-2024 sezonunu tamamlamıştı.