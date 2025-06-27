Römork Sahipleri Dikkat! 1 Temmuz'da Yeni Uygulama Başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklik" kapsamında, O1 sınıfı römorkların trafiğe çıkışıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu düzenlemeler, özellikle römork sahipleri ve sürücüler için önemli değişiklikler içeriyor.

O1 Sınıfı Römorklarda Yeni Düzenlemeler

1 Temmuz 2025 'ten sonra uygunluk belgesi düzenlenen, azami yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan O1 sınıfı römorklar , noterde tescil edilip plaka alınması halinde trafiğe çıkabilecek.

'ten sonra uygunluk belgesi düzenlenen, azami yüklü ağırlığı , noterde tescil edilip plaka alınması halinde trafiğe çıkabilecek. Bu tarihten sonra üretilen römorkların tescil ettirilmeden kara yolunda kullanılmaması büyük önem taşıyor.

1 Temmuz 2025'ten önce üretilmiş römorklar ise çeken aracın plakasını takarak, 1 Ocak 2035'e kadar tescil edilmeden kullanılabilecek.

Sürücü Belgesi Gereklilikleri

O1 sınıfı römork takılı araçları kullanmak için uygun sınıf ve geçerli bir sürücü belgesinin bulunması yeterlidir. Bu araçları kullanmak için ayrıca farklı bir sınıf sürücü belgesi alınmasına gerek yoktur.



