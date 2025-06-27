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Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak

600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde TÜHİS'in sunduğu zam teklifi büyük tepki çekti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif değil. Bugün masa sustu ama işçi konuşmaya devam edecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2025 18:10, Son Güncelleme : 27 Haziran 2025 18:11
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Atalay'dan Zam Teklifine Tepki: Masa Sustu, İşçi Konuşacak

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisi için verilen ikinci zam teklifinin yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif olmadığını belirtti.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ikinci teklifini verdiğini hatırlattı. TÜHİS'in kendilerine birinci altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu belirten Atalay, taleplerinin belli olduğunu vurguladı.

TÜHİS'in Zam Teklifi ve Atalay'ın Değerlendirmesi

Atalay, kamu işvereninin ilk teklifinin ilk yıl için yüzde 16+8 olduğunu, bugün ise yüzde 1-2 puanlık artış yapılarak bunun yeni teklif gibi sunulduğunu ifade etti. Bu teklifin üzerinde durulacak bir teklif olmadığını belirten Atalay, "Bugün masa sustu ama işçi konuşmaya devam edecek. Bu teklif TÜHİS'in teklifi değil, TÜHİS aracı. Üçüncü teklifi, ilk iki teklifin arkasında kimler varsa onlardan bekliyoruz." dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu Toplantısı

  • TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere 30 Haziran'da saat 11.00'de toplanacak.


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