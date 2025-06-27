Müzede 2,7 milyonluk 'vurgun' iddiasında mutemet tutuklandı

Karadeniz Ereğli Müzesi'nde 2023 yılından itibaren yapılan denetimlerde 2 milyon 700 bin TL'lik usulsüz işlem tespit edildi. Zimmet iddiaları üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Müze Müdürü Ahmet M. ve muhasebe mutemedi Feridun E. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan müze müdürü Ahmet M., adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Feridun E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.